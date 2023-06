Aufstiegs-Relegation Der SVG erzwingt das Entscheidungsspiel

Der Kampf um den Aufstieg in die Fußball A-Klasse geht in die dritte Runde. Denn der SV Großsteinhausen gewann am Mittwochabend vor der stolzen Kulisse von 750 Zuschauern das Relegations-Rückspiel der beiden B-Klasse-Vizemeister beim TuS Erfweiler mit 2:0 (0:0), nachdem er im Hinspiel zu Hause noch mit 1:3 unterlegen war. Nun muss eine dritte und entscheidende Partie den Ausschlag geben. Die steigt am Samstag um 17 Uhr am Hanauer Ring in Clausen.