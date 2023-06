Amateurfußball Verschworener Haufen hat den Aufstieg im Blick

Für zwei Stunden standen die Fußballer des SV Großsteinhausen in der B-Klasse West am Sonntag an der Tabellenspitze. Weil die Partie des SVG bei Palatia Contwig II früher begann als die der Konkurrenz, grüßte Großsteinhausen nach dem 7:0-Kantersieg kurzzeitig von ganz oben. Doch dann zog der TV Althornbach nach. Mit einem knappen 1:0-Erfolg beim SV Ixheim sprang der TVA zurück an die Spitze. Großsteinhausen bleibt die Vizemeisterschaft – und eine große Chance. Setzt sich der SVG in zwei Relegationsspielen gegen den Vizemeister der B-Klasse Ost, den TuS Erfweiler, durch, schafft er den direkten Wiederaufstieg. In der ersten Partie gegen den TuS hat Großsteinhausen an diesem Freitagabend um 19.45 Uhr Heimrecht. Das zweite Spiel findet am Mittwoch kommender Woche ebenfalls um 19.45 Uhr in Erfweiler statt.