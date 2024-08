Erster Golfclub Westpfalz Marie Martin schrammt am Heimsieg vorbei

Marie Martin hatte am Finaltag eigentlich schon auf den ersten vier Loch ihre Gewinnchancen verspielt. Da hatte sie bereits zwei Schläge Rückstand auf die Führende Lea Stotz. Doch dann berappelte sich die 17-Jährige. Nach der Hälfte der 18-Loch lag sie sogar in Führung. Auf den Bahnen 12, 13 und 14, dem Amen-Corner, wurde es dann vogelwild. Zunächst legte die Schülerin aus Wolfersweiler mit einem Birdie vor. Aber die schwierigste Bahn 13 wurde ihr zum Verhängnis. Ihr Schlag landete im Wasser, was einen Doppel-Bogey nach sich zog.