VT Zweibrücken Ein Leben für den Sport – und mit dem Sport

Zudem müsse sie auch als Vorsitzende nicht immer zu einhundert Prozent im Bilde sein, was sich in jeder Sparte tut. Die jeweiligen Abteilungsleiter hätten das im Griff. So habe Alt nach der olympischen Goldmedaille für die deutschen 3x3-Basketballerinnen in Paris bei Abteilungsleiter Denis Rendgen nachgefragt, ob diese Variante bei der VTZ eigentlich auch angeboten wird: Ja – das wird sie, auch wenn es in der Pfalz noch keinen organisierten Wettbewerb dafür gibt. Alt und ihre Kollegen aus dem Vorstand greifen vor allem dann ein, „wenn es irgendwo klemmt“. So seien die Vorsitzenden etwa in die Verhandlungen mit der Stadt involviert gewesen, als es darum ging, dass die VTZ-Basketballer nach ihrem Aufstieg in die Oberliga aus der Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums in die Ignaz-Roth-Halle umziehen.