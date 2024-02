Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Sprung ins eiskalte Wasser gut gemeistert

Dennoch mussten die Zweibrücker ordentlich ackern, um wieder ranzukommen. „Wenn die Mannheimer in Führung liegen, dann spielen die das oft sehr defensiv – und dieses Abwehrbollwerk muss man erstmal knacken“, erklärt der Hornets-Trainer. Das hat sein Team im zweiten Durchgang – bei zwei weiteren Gegentreffern – dann gleich fünf Mal geschafft. Mit insgesamt sieben Treffern und sieben Strafzeiten legte die Partie in diesem Abschnitt an Intensität zu. Keine 90 Sekunden nach Wiederbeginn verkürzten die Gäste durch Betzold auf 1:2 (22.). Washco gelang fünf Minuten später der Ausgleich (27.). Durch zwei weitere Treffer von Valentin Kopp (34.) und Simon Klemmer (35.) zum 4:2 hatten die Hornets die Partie gedreht. Doch die Mad Dogs meldeten sich zurück: In Unterzahl gelang Fabian Späth der Anschluss (39.). Und dem 5:3 der Zweibrücker in Überzahl durch Marco Trenholm ließ Oliver Zbaranski ebenfalls im Powerplay keine 40 Sekunden später das 4:5 folgen. Mit dieser knappen Führung der Gäste ging es in den Schlussabschnitt. „Da waren wir wieder in der Spur.“