Frauenfußball Gefeiert wurde trotz Aus in der Gruppenphase

Rund 100 Anhängerinnen und Anhänger hatten die Spielerinnen des FC Bierbach am Sonntag zum Frauen-Hallen-Masters des Saarländischen Fußballverbandes an den Sportcampus in Saarbrücken begleitet. Und die einheitlich in grünen Trikots gekleideten Fans des FCB mussten ihr Kommen trotz des Vorrunden-Aus‘ ihrer Mannschaft nicht bereuen.