Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : Keine Best-, aber eine Teamleistung

Die Lauterer Torschützen Terrence Boyd, Kevin Kraus und Philipp Hercher (von links) feiern zusammen den Heimerfolg gegen Greuther Fürth. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt sein Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 3:1. Trotz Halbzeit-Führung und Überzahl steht der Sieg der Roten Teufel nach der Pause auf der Kippe. Dank der Comeback-Qualitäten der Pfälzer dürfen die fast 40 000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion am Ende aber jubeln.

„Es war ein knüppelharter Fight – auch gegen zehn Fürther”, sagte Dirk Schuster und schnaufte erleichtert durch. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern fand mit seinem Team am Samstag nach zuvor zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Der FCK gewann sein Heimspiel gegen die Spvgg. Greuther Fürth mit 3:1 (1:0) und hat sich mit dem zehnten Saisonsieg in der Spitzengruppe der Liga zurückgemeldet. Aufsteiger Kaiserslautern fehlen nur noch zwei Zähler, um das vor der Saison ausgerufene Ziel von 40 Punkten vorzeitig zu erreichen. Diese Hürde kann der FCK bereits am kommenden Freitag im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg überspringen. „Hier mit 38 Punkten sitzen zu dürfen, ist eine sehr gute Leistung. Trotzdem wollen wir noch so viele Zähler wie möglich draufsatteln”, meinte Schuster. „Und an unseren Fehlern arbeiten. Da werden wir in der Video-Analyse genug Anschauungsmaterial haben. Besonders ab der 46. Minute“, ergänzte der Fußballlehrer.

Denn Schusters Mannschaft, die zur Pause alle Trümpfe in der Hand hielt, hatte nach dem Seitenwechsel zunächst völlig den Faden verloren. Aber der Reihe nach: Schon in der 4. Minute hatte der Ex-Fürther Kenny Redondo nach einem Angriff über die linke Seite den Innenpfosten getroffen. Ein Vorstoß über den anderen Flügel brachte den FCK in Führung. Rechtsverteidiger Jean Zimmer zog die Kugel vors Gehäuse, Redondo verlängerte – und Torjäger Terrence Boyd traf am langen Pfosten zum 1:0 (22. Minute). Zwar hatte auch FCK-Torwart Andreas Luthe in der 7. Minute bei einem tückischen Aufsetzer von Ragnar Ache eingreifen müssen. Insgesamt hatten die Roten Teufel die Partie aber unter Kontrolle. Als Fürths Simon Asta nach einer halben Stunde die Gelb-Rote Karte sah, sprach alles für einen Heimsieg der Pfälzer. Asta hatte den durchgebrochenen Marlon Ritter vor dem Strafraum zu Fall gebracht.

Doch nach der Pause spielten die Hausherren vor 39 124 Zuschauern zu passiv und hatten zunächst massive Probleme mit den in Unterzahl spielenden Kleeblättern. „Wir waren nach dem Platzverweis nicht mehr ganz auf der Höhe, hatten nicht mehr diese Galligkeit, die wir brauchen“, bemängelte Boyd, der zuvor seinen elften Saisontreffer erzielt hatte. Trainer Schuster räumte ein, dass vor allem eine Systemumstellung der Gäste seinem Team ordentlich zu schaffen gemacht habe. „Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich auf diese Umstellung zu spät reagiert habe”, meinte Schuster. Denn in der 62. Minute erzielte Fürths Branimir Hrgota, der Erik Durm mit einem feinen Trick ins Leere laufen ließ, den Ausgleich. Davor hatte Marco Meyerhöfer für die Gäste bereits per Kopf den Pfosten getroffen. „Aber wir haben den Warnschuss nicht gehört”, monierte Schuster. Doch wie so oft in dieser Saison bewies sein Team Comeback-Qualitäten. Boyd flankte aus dem Zentrum an den linken Pfosten, von dort brachte Aaron Opoku das Leder ins Zentrum – und Philipp Hercher köpfte den Ball ins linke Eck. Nur drei Minuten später war es Boyd, der nach einer Ecke zum Kopfball hochstieg. Der wurde zwar von einem Fürther Verteidiger noch geblockt – doch Verteidiger Kevin Kraus stand goldrichtig und jagte den Ball vor der Westkurve ins Netz.

Torjäger Boyd stellte anschließend auch seine Qualitäten in der Defensive unter Beweis. Er warf sich im eigenen Strafraum in einen Schuss von Fürths Tobias Raschl und entschärfte damit die letzte Chance der Kleeblätter. „Es war nicht unsere beste Leistung, aber es war eine Teamleistung“, freute sich Boyd nach der Partie. „Wir haben das wieder schön gewuppt. Alle zusammen.“

Kritische Töne gab es bei den Roten Teufeln aber auch: „Der Platzverweis gegen Fürth spielt uns eigentlich in die Karten. Aber wir kommen nicht gut aus der Kabine, machen den einen oder anderen Schritt zu wenig – und das reicht dann in der 2. Liga auch nicht gegen zehn Mann. Fürth war in Unterzahl lange besser als wir”, kritisierte Philipp Hercher.“