Fußball-2. Liga : Lauterer sind heiß auf den Heimsieg

Mittelfeldspieler Philipp Hercher (links) fehlt dem FCK im Heimspiel gegen Regensburg. Den 26-Jährigen plagen Leistenbeschwerden, deren Ursache bislang noch unklar ist. Foto: IMAGO/Lobeca/IMAGO/Max Krause

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will nach einer Remis-Serie gegen Regensburg zurück auf die Siegerstraße.

Gäbe es einen Pokal für die meisten Unentschieden in einer Saison, Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wäre ein heißer Kandidat für den Titel der. Doch die Lauterer wollen lieber Erfolge bejubeln. Nach sechs Unentschieden in Serie will der FCK im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg erstmals seit dem 21. August wieder einen Sieg einfahren. Trainer Dirk Schuster glaubt fest an einen Erfolg in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Zu Beginn der Woche hatte ich Bedenken, dass wir es nach dem Punktgewinn in Hamburg ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die Mannschaft hat aber zu meiner Überraschung im Training Vollgas gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen“, sagte Schuster am Freitag.

Gegen Regensburg sieht er sein Team aufgrund der jüngsten Ergebnisse ein wenig in der Favoritenrolle. „Ich glaube, die Jungs sind heiß, am Sonntag mal wieder einen Heimsieg einzufahren“, betonte der 54 Jahre alte Coach. „Ich hoffe, dass wir das große Herz, das wir in Hamburg gezeigt haben, auch am Sonntag auf den Platz bekommen.“ Dabei können die Pfälzer erneut auf eine lautstarke Unterstützung von den Rängen bauen. Für die Partie wurden bis zum Freitagmittag 30 635 Tickets verkauft.

Ob Schuster in der Abwehr wie beim 1:1 in Hamburg auf eine Dreierkette setzt, ließ er offen. „Wir müssen uns da auch immer ein wenig nach dem Gegner richten. Es ist gut möglich, dass wir wieder auf die Viererkette gehen, denn auch das hat die Mannschaft bisher sehr gut gemacht. Sowieso darf sich bei uns kein Spieler zu sicher sein, denn bei uns im Kader scharen einige Akteure mit den Hufen, die momentan ein bisschen hintendran sind“, betonte Schuster.

Damit spielte Schuster auch auf die komfortable Kadersituation bei den Pfälzern an. Denn bislang blieben die Roten Teufel in der Saison von größeren Verletzungssorgen verschont. Und so kann Schuster bislang bei vor jedem Spieltag auf die gesamte Kaderbreite zurückgreifen. Dass der erfahrene Übungsleiter das auch weidlich nutzt, zeigt sich daran, dass aus dem 29 Spieler umfassenden Kader des FCK nur drei Feldspieler bislang ohne Einsatz geblieben sind. Dazu zählt auch Mittelfeldspieler Anas Bakhat, der auch an diesem Spieltag nicht im Kader der Roten Teufel steht. Den 22-Jährigen plagt aktuell ein grippaler Infekt.

Außerdem fehlt Schuster an diesem Sonntag auf dem Betzenberg Muhammed Kiprit, den eine Fußverletzung plagt. Dazu kommen die FCK-Sorgenkinder Ben Zolinski und Philipp Hercher. Bei beiden Spielern hofft Schuster darauf, dass sie noch in der Hinrunde wieder zum Team stoßen können. Bei Stürmer Zolinski stehen in der nächsten Woche nach seiner Knieverletzung erste Belastungstests an, wie Schuster am Freitag berichtete. Danach werde man sehen, ob Zolinski vielleicht bis Mitte November wieder zur Verfügung steht.

Bei Philipp Hercher ist die Situation dagegen etwas komplizierter. Den Mittelfeldspieler zwingen Leistenbeschwerden aktuell zu einer Pause. „Er ist noch in der Diagnostikphase“, berichtet Schuster, der gleichzeitig aber klarstellte, dass Hercher noch in der Hinrunde für den FCK auflaufen soll. Noch ist die Ursache für die wiederkehrenden Beschwerden des 26-Jährigen allerdings nicht gefunden.