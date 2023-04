Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Schuster erhofft sich wieder größeren Offensivdrang

Seine Mannschaft dürfe gegen das Kellerkind keinesfalls den Fehler machen, dieses am Tabellenstand zu messen. „Rostock ist momentan mit 28 Punkten auf Rang 17. Aber dieser Platz trügt etwas“, betont Dirk Schuster. Dabei verweist der FCK-Coach nicht nur auf den 2:0-Heimerfolg der Hanseaten zuletzt gegen Greuther Fürth. „Auch in den Spielen davor hat man erkennen können, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die den unbedingten Willen hat, Partien für sich zu entscheiden.“ Die mit einer sehr aggressiven Spielweise den Gegner bearbeitet. „Und sie kommen nach dem Sieg gegen Fürth, einem Club, der im letzten Jahr noch Bundesliga gespielt hat, mit einem gewissen Rückenwind hierher“, ist sich der 58-Jährige sicher, dass Rostock Selbstvertrauen getankt hat. Auch aufgrund der tabellarischen Situation werde Hansa alles daransetzen, „hier die Punkte zu entführen“, fügt Schuster an und erklärt sogleich, was er von seiner Mannschaft sehen will.: „Wir müssen von der Bereitschaft körperlicher Art her wieder an das Niveau des Hamburg-Spiels herankommen. Anders fighten und gegen den Ball arbeiten als gegen Regensburg. Wir müssen von der ersten Sekunde an voll da sein – im körperlichen und psychischen Bereich.“ Und darauf gefasst sein, dass die Gäste den einen oder anderen Kniff versuchen werden.