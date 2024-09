Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Der Sieger bleibt an der Spitze dran

Insgesamt sind die Pfälzer mit sieben Punkten aus vier Spielen sowie dem Weiterkommen im Pokal gegen Ingolstadt ordentlich in die Runde gestartet. Aber ganz zufrieden damit ist Anfang nicht. Denn noch läuft nicht alles rund unter der Regie des neuen Coachs, in dem neuen System unter dem Motto „Agieren statt Reagieren“ auf dem Feld. „Wir bekommen zu viele Gegentore“, gibt Anfang zu. Gerade die beim 3:4 auf dem Betze gegen Hertha BSC hätten „wehgetan“. In dieser Partie sei das mangelhafte „am Mann verteidigen“ sehr auffällig gewesen. „Wir versuchen, diese Themen im Training immer wieder aufzugreifen“, erklärt der FCK-Coach. So war dies auch einer der Schwerpunkte in der Länderspielpause. Auf dem „Kettenverhalten, wenn der Ball im Zentrum ist, dem Kettenverhalten, wenn der Ball am Flügel ist, Bälle im 16er und am Mann zur verteidigen“, zählt Anfang auf. Gerade im Defensivverbund müssen die Roten Teufel stabiler werden. In den zurückliegenden Einheiten sei es aber auch darum gegangen, „unter Druck Lösungen zu finden mit Ball“, Chancen herauszuspielen. „Grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die sich weiterentwickeln möchte. Wir versuchen, den Jungs über Videosequenzen auch immer wieder ein Feedback zu geben.“ Zudem seien an den freien Tagen Läufe hinzugekommen. Die Laktatwerte zeigten „eine positive Tendenz“, erklärt Anfang: „Wir haben die Möglichkeit, in den Spielen athletisch zuzulegen. Jetzt geht es darum, das umzusetzen.“