Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Vor der Kiste fehlt der Killerinstinkt

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte der FCK zweimal. Philipp Klement und Philipp Hercher kamen für Ben Zolinski und Daniel Hanslik. Die Pfälzer übernahmen nun komplett die Spielkontrolle und schnürten Rostock am eigenen Strafraum ein. Doch Hansa verteidigte tief in der eigenen Hälfte mit Leidenschaft. „Rostock hat sich mit allem gewehrt, was sie hatten. Sie haben sich in alles reingeworfen und die Box gut verteidigt“, lobte Schuster. Trotzdem hätte seine Mannschaft nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen. Rostocks Torwart Markus Kolke parierte zunächst einen satten Schuss von Klement (52.) und fischte dann einen Kopfball von Boyd so eben noch aus der Ecke (80.). Eine Minute später schien dann auch der starke Schlussmann geschlagen. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite nickte Hercher den Ball aus kurzer Distanz ein. Doch der Treffer zählte wegen Abseitsstellung nicht. Es blieb beim knappen Sieg für die Gäste, die dadurch auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz 15 kletterten. Kaiserslautern bleibt Siebter.