Kaiserslautern unterliegt Hannover 96 FCK verliert die Spitze aus dem Blick

In Hannover war seine Mannschaft nur in wenigen Phasen konkurrenzfähig, ließ vor allem in den Zweikämpfen den Biss vermissen, den es braucht, um ein Zweitliga-Spiel zu gewinnen, und ermöglichte dem Gegner eine Vielzahl an Torchancen. Die erste hochkarätige bereits nach einer Minute. Doch Jessic Ngankam vergab die Großchance für die Niedersachsen. „Wir sind richtig schlecht in die Partie reingekommen, wir haben die ersten 25 Minuten überhaupt nicht stattgefunden und die gesamte erste Halbzeit war nicht gut.“ Und so erzielten die Hausherren durch die Bayern-München-Leihgabe Hyun-Ju Lee früh das 1:0 (7.). Lees Treffer wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zunächst aberkannt, nach einer VAR-Prüfung aber doch gegeben. Kaiserslautern entwickelte ohne den angeschlagenen Kapitän Marlon Ritter nur wenig Gefahr. „Wir müssen da in den Spiegel schauen“, sagt Anfang, dessen Mannschaft nach rund 25 Minuten besser in die Partie kam, Ragnar Ache vergabe eine erste Möglichkeit. Dennoch seien die ersten 45 Minuten klar aufseiten der Hannoveraner gewesen. „Wir können viel aus dieser Situation lernen. Es kommt eben auf Kleinigkeiten an, erklärt Anfang: „In der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht.“