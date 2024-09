FCK gibt 2:0-Führung gegen HSV aus Hand Frust, aber auch Lob nach Topspiel vor Topkulisse

Der Ausgleich des Hamburger SV in letzter Sekunde zum 2:2 (1:0) in der fünften Minute der Nachspielzeit hatte die Pfälzer nach Abpfiff zwar geschockt, doch nur wenige Minuten später gingen die Blicke der Spieler bereits nach vorn zu den kommenden beiden Auswärtspartien beim SSV Jahn Regensburg und der SV Elversberg. „Die guten Sachen müssen wir jetzt mitnehmen und die nicht so guten verbessern“, resümierte Ragnar Ache. Auch Teamkollege Aaron Opoku zeigte sich kämpferisch: „Es tut einfach weh, aber am Ende des Tages müssen wir nach vorn schauen, das Spiel verarbeiten und an uns arbeiten.“