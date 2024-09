Hamburger SV zu Gast auf dem Betze FCK spürt vor Topspiel steigende Unruhe

Die bereits aufkommende Unruhe im Umfeld des Vereins nach den beiden Niederlagen zuletzt hat Anfang zwar wahrgenommen, will sich davon aber nicht beeinflussen lassen. „Mich überraschen die Reaktionen nicht. Ich war in Köln, in Bremen in Dresden Trainer – ich weiß, dass das alles eine gewisse Zeit brauchen kann“, erklärt er: „Dass die Leute im Umfeld am liebsten hätten, dass der FCK gewinnt, ist klar. Das wollen wir logischerweise auch.“ Er verstehe die Ungeduld auch, die viele an den Tag legen: „Aber wenn wir unruhig werden, ist das kontraproduktiv. Wir wissen, was wir machen. Und glauben auch daran. Wir dürfen nicht vogelwild werden und alles immer gleich ändern.“ Anfang wolle mit seinem Team auf dem gemeinsam eingeschlagenen Weg bleiben. „Wir möchten drei Säulen bedienen: Wir wollen die Spieler besser machen, wir wollen unser Spiel damit besser machen und wir wollen erfolgreich sein“, erklärt Anfang: „Ich muss eine Basis haben und die ist, mit den Spielern zu arbeiten.“