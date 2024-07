Zweibrücker Fußball-Stadtmeisterschaft Der TSC ist wieder in der Rolle des Gejagten

Gelingt dem Landesligateam des TSC Zweibrücken der dritte Titel in Folge oder wird bei den Aktiven in diesem Jahr ein neuer Zweibrücker Fußball-Stadtmeister gekürt? Nach wetterbedingten Verschiebungen der Finalspiele, einem daraufhin geänderten Modus hatte sich das Team vom Wattweiler Berg 2023 zum insgesamt zehnten Mal die Stadtkrone aufgesetzt. Vor drei Jahren hatte sich zudem überraschend erstmals die TSC-Zweite behauptet. Ob sich bei der anstehenden 44. Auflage der Titelkämpfe mal wieder ein anderer Club in die Siegerliste eintragen wird, entscheidet sich im Finale am Samstag, 13. Juli, auf dem Kunstrasenplatz des ausrichtenden SV Ixheim.