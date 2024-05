Fußball im Kreis Pirmasens/Zweibrücken Nachholspiele können Entscheidungen näher bringen

Die Sicht aufs rettende Ufer rückt für die Bezirksliga-Fußballer der VB Zweibrücken in immer weitere Ferne. Dem Traditionsverein droht der zweite Abstieg in Folge. Nach dem personellbedingten Nichtantritt am vergangenen Sonntag beim Spitzenreiter SV Kirchheimbolanden geht es für das Schlusslicht nun am Mittwoch, 19 Uhr, im Nachholspiel an der Schlachthofstraße gegen den FC Fehrbach. Diese Partie gegen den Tabellenzwölften war in der Vorwoche beim Stand von 1:1 in der 85. Minute abgebrochen worden. Ein Fehrbacher Spieler war mit VB-Schlussmann Paul Stegmann zusammengeprallt und hatte sich eine schwere Schienbeinverletzung zugezogen. Die Gäste wollten daraufhin nicht mehr weiterspielen, der Unparteiische brach ab und die Partie wurde neu angesetzt. In welcher Aufstellung die VBZ am Mittwochabend auflaufen, ist nach den zahlreichen ausfällen am vergangenen Wochenende offen.