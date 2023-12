Fußball-Bezirksliga Westpfalz Palatia Contwig gibt die Rote Laterne ab

Auch in der Bezirksliga Westpfalz gab es am Sonntag nur ein Rumpfprogramm. Der Tabellenzwölfte VB Zweibrücken hätte eigentlich den 13. SG Oberarnbach empfangen sollen. Die Partie wurde jedoch abgesagt. Der Nachholtermin steht bereits fest: Beide Mannschaften sollen nun am Ostermontag, 1. April, aufeinandertreffen. Für die VBZ ist nun erst einmal Winterpause angesagt – denn das für kommendes Wochenende geplante Heimspiel gegen den FCK-Portugiesen III findet erst am 10. Februar, 14.30 Uhr, auf dem Rasen am Hornbachstaden statt.