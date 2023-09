Fußball-Verbandspokal Südwest TSC scheitert an schlechter Chancenverwertung

Es sollte nicht sein: Der Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken ist am Mittwochabend vor 210 Zuschauern in der fünften Runde des Verbandspokals Südwest ausgeschieden. Gegner am Wattweiler Berg war der Verbandsligist TSV Gau-Odernheim, der sich mit 4:1 (1:0) durchsetzte. „Wir hatten eigentlich sehr gut ins Spiel hineingefunden. Wir waren auch bis zum Führungstreffer der Gäste die klar bessere Mannschaft“, erklärt TSC-Spielertrainer Dennis Hirt. „Leider konnten wir in der Offensive unsere guten Chancen nicht nutzen.“ Dies sollte sich in der 36. Minute rächen, als Paul Galle den TSV mit 1:0 in Front brachte. „Bis zu diesem Zeitpunkt wäre durchaus eine 3:0-Führung für uns möglich gewesen“, ärgert sich der 30-Jährige. In der Pause wurden die Spieler des TSC Zweibrücken für ihren couragierten Auftritt gelobt. Das weitere Vorhaben lautete, sich nun aber auch endlich für den Einsatz in Form von Toren zu belohnen.