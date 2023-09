TSC Zweibrücken im Fußball-Verbandspokal Südwest Dennis Hirt freut sich auf das Flutlichtspiel

Der TSC war in der zweiten Runde in diesen Wettbewerb eingestiegen und konnte sich dabei mit 3:0 (2:0) beim Ligarivalen SG Eppenbrunn durchsetzen. In der dritten Runde war dann ein noch deutlicherer 5:0 (2:0)-Sieg beim Bezirksligisten FC Fehrbach gefolgt. Nun kommt mit dem Verbandsligisten SV Steinwenden eine Elf in die Rosenstadt, die in der Meisterschaft bei einem Torverhältnis von 3:9 bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen noch auf den ersten Saisonsieg wartet und Tabellenschlusslicht ist. Aber Vorsicht: Am vorletzten Spieltag hatte man beim aktuellen Spitzenreiter SV Viktoria Herxheim überraschend ein 0:0 geholt – für die Herxheimer war es das bislang einzige nicht gewonnene Spiel. Am vergangenen Sonntag kam dann der SV Steinwenden vor eigenem Publikum zu einem 1:1 (0:0) im Kellerduell gegen den Drittletzten TuS Rüssingen. Fazit: Der SV Steinwenden tut sich aktuell in der Offensive schwer, steht allerdings im Defensivbereich recht kompakt – und muss daher vom TSC Zweibrücken erst einmal geknackt werden.