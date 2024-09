TSC Zweibrücken im Verbandspokal weiter TSC wird zum Wiederholungstäter

Nach dem Pokal ist nun vor der Liga: Bereits am Sonntag wartet auf die Spieler des TSC Zweibrücken in der Landesliga das nächste Knallerspiel – dann ist ab 15 Uhr am Wattweiler Berg der Spitzenreiter SG Hüffelsheim (13 Punkte) beim auf Rang drei platzierten TSC (elf Zähler) zu Gast. Es ist das direkte Aufeinandertreffen der beiden einzig noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga. „Die Hüffelsheimer sind nach ihren vielen Verstärkungen in dieser Saison der absolute Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Allerdings spielen wir daheim und müssen uns vor ihnen mit Sicherheit nicht verstecken. Wir mussten im Pokalspiel zum Glück keinerlei Verletzte hinnehmen und freuen uns nun riesig auf dieses Spitzenspiel. Wir haben in personeller Hinsicht die Qual der Wahl. Sollten wir an unsere starke Leistung vom Spiel gegen Steinwenden anknüpfen können, ist auf jeden Fall ein Sieg für uns drin“, betont Arzt.