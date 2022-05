Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Limbach gegen Freisen gefordert

Bliestal In der Fußball-Verbandsliga steht die DJK Ballweiler-Wecklingen weiter an der Spitze.

Nach einem Patzer am vergangenen Wochenende ist der FC Freisen am Wochenende zum Siegen bei Palatia Limbach verdammt, wenn er die DJK Ballweiler-Wecklingen im Titelkampf noch einmal unter Druck setzen will. Freisen hatte in Thalexweiler nur 1:1 gespielt. Um die Aufstiegschance zu wahren, müssen gegen Limbach drei Punkte her. Anstoß ist am Sonntag, 15.30 Uhr. Dagegen könnten die Schützlingen von Palatia-Coach Patrick Gessner Ballweiler-Wecklingen Schützenhilfe leisten. Bei einem Limbacher Erfolg und dem gleichzeitigen Sieg der Bohr-Elf im Theleyer Schaumbergstadion (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr) würde sich der Vorsprung der DJK drei Spieltage vor Saisonende auf neun Punkte vergrößern. Unterdessen plant die DJK hinter den Kulissen weiter für die kommende Saison. Auf Facebook verkündete der Verein, dass der Vertrag mit Spielertrainer Bohr und Co-Trainer Urban Collmann um ein Jahr verlängert wurde. Die Spieler-Co-Trainerposition übernimmt ab der nächsten Saison Lukas Kohler, er tritt damit die Nachfolger von Frederik Stark an.