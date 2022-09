Fußball-Landesliga West : VBZ wollen auf ungewohntem Rasen punkten

Nach dem 3:1-Erfolg bei der SG Rieschweiler will der TSC Zweibrücken um Felix Stopp (rechts) auch im Heimspiel gegen Hüffelsheim punkten, um den Anschluss zu den oberen Plätzen zu halten. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken/Rieschweiler Fußball-Landesliga: Heimspiel gegen Rodenbach zur Kerb in Rimschweiler. TSC empfängt Hüffelsheim, SGR im Kellerduell bei Idar II.

Die VB Zweibrücken empfangen den SV Rodenbach auf ungewohntem Geläuf. Aufgrund der bestehenden Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft mit dem TuS Rimschweiler und der dortigen Kerb Ort tritt der Fußball-Landesligist an diesem Samstag, 16.30 Uhr, auf dem Rasenplatz im Alleeweg in Rimschweiler an. „Es werden viele Zuschauer erwartet. Von daher raten wir den Besuchern, rechtzeitig anzureisen“, sagt der Co-Trainer der VB Zweibrücken, Lukas Österreicher.

Die Favoritenrolle liegt aufseiten der Gäste, die nach vier Partien mit sieben Punkten Rang vier belegen. Dagegen haben die VB Zweibrücken bei einem Unentschieden drei Spiele verloren und sind mit erst einem Zähler Schlusslicht. Auch mit dem Torverhältnis von 0:9 ist das Team vom Hornbachstaden natürlich nicht zufrieden. „Klar, wenn du Spiele gewinnen willst, musst du auch vorne das Tor treffen. Wir haben unter der Woche intensiv daran gearbeitet, schneller und torgefährlicher umzuschalten“, sagt der VBZ-Co-Trainer und fügt an: „Der SV Rodenbach ist zwar einer der Titelaspiranten, tut sich aber gerade in den Auswärtsspielen gegen uns sehr oft schwer. Auch wenn wir ihn dieses Mal in Rimschweiler empfangen, soll sich das möglichst nicht ändern.“

Die Zweibrücker würden in den kommenden Wochen versuchen, sich Stück für Stück vom Tabellenende aus im Klassement weiter nach vorne zu schieben. Ein Fragezeichen steht vor Samstag noch hinter den Einsätzen von Christian Zech (Adduktorenprobleme) und David Hoffmann (Oberschenkelzerrung). David Schwartz wird nach längerer Ausfallzeit aufgrund einer Knieverletzung von Woche zu Woche immer fitter und soll daher auch immer längere Einsatzzeiten bekommen. Gegen Rodenbach wieder mit dabei ist Urlaubsrückkehrer Luca Genova.

Am Wattweiler Berg findet an diesem Sonntag, 15.15 Uhr, ein wichtiges Verfolgerduell der Landesliga statt. Der TSC Zweibrücken belegt aktuell mit sieben Zählern Rang sieben, die Gäste aus Hüffelsheim haben mit zwei Punkten mehr Platz zwei inne. Nach einem durchwachsenen Start mit nur einem Zähler aus den beiden ersten Partien läuft es mittlerweile beim TSC richtig rund: Zunächst bezwang die Truppe von Coach Florian Opitz den SV Hinterweidenthal zu Hause mit 3:2, ehe dem 4:1-Sieg nach Verlängerung im Pokal bei den VB Zweibrücken noch ein 3:1-Erfolg bei der SG Rieschweiler folgte. „Die SG Hüffelsheim hatte ich bereits vor der Saison weit oben in der Tabelle erwartet. Wir stellen uns auf einen extrem starken Gegner ein. Wir müssen vor allem die Diagonalbälle auf ihre schnellen Außenbahnspieler verhindern“, betont der TSC-Trainer. „Meine Mannschaft hat unter der Woche im Training richtig gut gearbeitet.“

Jonas Marschall kehrt nach Patellasehnenproblemen in den Kader zurück. Dies gilt auch für Lukas Ohle, den es zuletzt in der Wade gezwickt hatte. Außer den Langzeitverletzten fehlt gegen Hüffelsheim nur noch Urlauber Maximilian Decker.

Zu einem Kellerduell kommt es am Sonntag, 15 Uhr, beim Aufeinandertreffen des SC Idar-Oberstein II und der SG Rieschweiler. Beide Mannschaften belegen aktuell hintere Tabellenplätze. Der 15. aus Idar-Oberstein bringt es auf zwei Zähler, einen mehr hat die SGR als Dreizehnter bislang gesammelt. Rieschweilers neuer Trainer Marcus Eiser spricht vor diesem Duell in Sachen Gegner von einem „Überraschungspaket“. Da die erste Mannschaft des SC in der Verbandsliga spielfrei ist, könne es gut sein, dass von dort Spieler die Zweite unterstützen. „Letztlich müssen wir das aber eh nehmen, wie es kommt. Ich hoffe darauf, dass wir spielerische Vorteile haben werden. Wir müssen die große Spielfläche im Stadion möglichst gut ausnutzen“, fordert Eiser.