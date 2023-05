Fußball-Landesliga West Die VBZ legen zweiten Saisonsieg nach

SC Hauenstein – SG Rieschweiler 3:0 (1:0). Nach einer bislang richtig starken Rückrunde hatten sich die Spieler der SG Rieschweiler auch in Hauenstein etwas ausgerechnet, doch diese Hoffnungen sollten sich nicht erfüllen. „Es war einfach nicht gut von uns, wir haben verdient verloren. Die Hauensteiner haben uns laufen lassen und waren einfach bissiger. Es war in den letzten Wochen unsere schlechteste Leistung“, erklärte der enttäuschte SG-Trainer Björn Hüther. Dieser blickte aber auch gleich wieder nach vorne: „Wir müssen weitermachen und Gas geben. Die Erwartungshaltung in Rieschweiler ist schon mittlerweile relativ hoch. In der Vorrunde wäre so ein Ergebnis wie nun in Hauenstein erwartbar und Standard gewesen.“