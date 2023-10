Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken TuS Rimschweiler/VBZ II erst nach Elfmeter-Krimi geschlagen

Von dem Rückschlag hatten sich die Gastgeber keinesfalls aus der Bahn werfen lassen. Der B-Ligist ging nicht nur durch Michel Wirth in Führung (99.), sondern erhöhte durch Stegner kurz darauf sogar auf 4:2 (101.). Doch auch die Martinshöher steckten den Kopf nicht in den Sand. Mit einem Doppelpack brachte Sven Vogelgesang den A-Klasse-Vertreter zurück in die Partie (103., 105.). Und erneut lag dem Unparteiischen bereits der Abpfiff der Verlängerung auf den Lippen, als die Rimschweiler noch eine Großchance erhielten: Cedric Hamelin überlief seinen Gegenspieler, zog ab, aber mit der letzten Aktion knallte der Ball an den langen Pfosten. Das Elfmeterschießen musste über den Sieger entscheiden. Nachdem der SV Martinshöhe gleich den ersten Versuch danebensetzte, sah es erneut gut für den Gastgeber aus. Doch von den insgesamt sechs Schüssen der SG hielt der SVM-Keeper Kloefer letztlich zwei, einer ging daneben. Getroffen haben für die Rimschweiler: Cedric Hamelin, Spielertrainer Ahmed El Khadem-Neuhäuser und Marc Fuhrmann. Martinshöhe verschoss nur noch einen weiteren Elfer, während Daniel Schulz, Michael Schumacher, Andreas Schneider und Yannik Schuster verwandelten. Somit erwiesen sich die Martinshöher als Stehaufmännchen und durften über den Viertelfinaleinzug jubeln. Dort trifft der A-Ligist nun am Mittwoch, 8. November, auf den B-Klasse-Dritten SG Weselberg-Linden.