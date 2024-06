TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken Zweibrücker Fußball-Ehe bleibt doch bestehen

„Die Vorstände haben sich im Prinzip ja immer gut verstanden“, betont Müller und ergänzt: „Wir haben uns nun die ganze Geschichte konzeptionell angesehen, geschaut, in welche Richtung das für beide Vereine gehen kann. Und haben gemerkt, dass da eigentlich ein großer gemeinsamer Nenner ist.“ Im sportlichen Bereich bei den Aktiven, der Jugend und im AH-Bereich, „in dem das in den vergangenen Jahren ja wirklich schon so gelebt worden ist, wie so eine Spielgemeinschaft aussehen sollte“, wollen sich die Clubs für die Zukunft breiter aufstellen. „Das große Ziel ist es, uns im Aktivenbereich wirklich als eine sportliche Gemeinschaft zu präsentieren, nicht so, dass bei den Mannschaften gesagt wird: Das ist die VB, das ist Rimschweiler.“ Dazu in der Vergangenheit mit beigetragen habe auch, so Schmidt, dass die Erste und die Zweite von der Klassenzugehörigkeit mit Landes- beziehungsweise Bezirksliga und B-Klasse recht weit auseinander gelegen haben.