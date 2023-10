Fußball-Landesliga West Richtungsweisendes Duell für den TSC

Der kommende Gegner aus Steinbach war in der vergangenen Saison in der Verbandsliga Südwest mit 21 Punkten als Schlusslicht nicht richtig wettbewerbsfähig. Als Absteiger hat der TuS auch in der Klasse darunter einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt, ehe es zuletzt ein Unentschieden und beachtliche vier Siege in Serie gab. „Die Steinbacher waren sang- und klanglos abgestiegen, was aus meiner Sicht an deren großen Verletzungsproblemen lag. Und dieser rote Faden hatte sich zunächst auch bis in die Landesliga hindurchgezogen. Nun ist es aber in personeller Hinsicht bei ihnen deutlich besser geworden“, weiß TSC-Spielertrainer Dennis Hirt. Und er ergänzt: „Sie haben einige richtig gute Fußballer in ihren Reihen.“ Er warnt vor allem vor Lukas-Franz und Jonas Horst Krautschneider sowie Dawid Lukasz Szaszorowski. Es komme am Sonntag darauf an, von Beginn an die Mehrzahl der Zweikämpfe zu gewinnen, Gas zu geben und sich reinzuhauen. Erst dann könnten die Gäste versuchen, ihr eigenes Passspiel durchzudrücken.