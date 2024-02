Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken Florian Steinhauer zieht es zurück zu den Wurzeln

Zurück zu den Wurzeln heißt es ab der kommenden Saison für Florian Steinhauer. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Saarlandligisten FSV Jägersburg kehrt dann nach neun Jahren im Homburger Norden in Serie zu seinem Heimatverein TSC Zweibrücken zurück. Der 29-Jährige wohnt in Ixheim und arbeitet bei einem Unternehmen in Pirmasens als Maschinenbauingenieur. Seine fußballerische Laufbahn hatte 2003 in der Jugend beim TSC begonnen, ehe 2006 der Wechsel zum FK Pirmasens erfolgte. Dort gehörte er 2010 der Pirmasenser Mannschaft in der B-Jugend-Bundesliga an. Und 2012 gelang mit den A-Junioren die Meisterschaft in der Regionalliga. Auch wenn es beim FK P nicht den Durchbruch in der ersten Aktivenmannschaft gab, erlebte Steinhauer bei der Zweiten sehr erfolgreiche Zeiten mit. 2013 stieg das Team von der Bezirks- in die Landesliga auf. 2014 gehörte Steinhauer dem Kader des Pirmasenser Oberliga-Meisters an und feierte mit der Zweiten in der Verbandsliga Südwest den Titel. Seit Sommer 2015 agiert der Flügelspieler im rechten Mittelfeld des FSV Jägersburg. In den ersten drei Spielzeiten gelang dort jeweils der Klassenverbleib in der Oberliga, ehe es zum Abstieg kam. Mit den Jägersburgern gelang Steinhauer dann aber der direkte Wiederaufstieg, um dann nach der vergangenen Runde noch einmal in die Saarlandliga abzusteigen. Dort belegt der FSV aktuell mit 37 Punkten hinter dem FC Hertha Wiesbach (45 Zähler) den zweiten Tabellenplatz.