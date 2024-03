Fußball-Landesliga West TSC Zweibrücken nach 3:0-Führung zu „naiv“

Die erste Großchance der Partie gehörte Ramsteins Spielertrainer Jonas Jung, der einen Freistoß an den Pfosten zimmerte (10. Minute). Kurz darauf gingen allerdings die Gastgeber in Führung: In dieser Situation hatte Max Decker in die Mitte hineingeflankt, wo der Ramsteiner Schlussmann George Garrett nicht entscheidend klären konnte. Im Nachsetzen gelang Felix Stopp das 1:0 (17.). „Unsere Pausenführung war verdient. Wir wollten dann auch wieder mit viel Dampf aus der Kabine herauskommen und haben dann ja auch unmittelbar nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöht“, erklärt TSC-Trainer Özal Acar. Es waren gerade einmal 28 Sekunden gespielt, als sich Alex Styben auf der linken Seite auf und davon machte und in der Mitte TSC-Spielertrainer Dennis Hirt zum 2:0 bediente (46.). Und als dann in der 51. Minute Felix Stopp seinem Mitspieler Tim Wachall das 3:0 auflegte (51.), schien dies bereits die Entscheidung zu sein.