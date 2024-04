Fußball-Landesliga West Dezimierte SGR mit zu schwacher erster Hälfte

SG Rieschweiler – SV Hinterweidenthal 2:4 (1:3). Nach zuvor drei Siegen in Serie mussten die Landesliga-Fußballer der SG Rieschweiler am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Hinterweidenthal erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. „Wir haben in der ersten Halbzeit keine gute Leistung gezeigt und sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dennoch waren wir mit einem richtig schönen Tor 1:0 in Führung gegangen“, sprach SG-Trainer Björn Hüther den Treffer von Kevin-Alexander Gundt nach 28 Minuten an. In dieser Situation schob er den Ball überlegt ins Eck. Trotz des Führungstreffers gelang es den Gastgebern nicht, Struktur in ihr Spiel zu bringen. Im Anschluss an einen langen Ball traf David Schneider zum 1:1 (30.). Und es sollte noch dicker für die Hausherren kommen: Nach einem Kopfball der Gäste klärte Rieschweilers Tim Weis auf der Linie den Ball mit der Hand und kassierte die Rote Karte (38.). Außerdem gab es einen Handelfmeter für Hinterweidenthal, den Schneider zum 1:2 verwandelte (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann auch noch das 3:1 für die Gäste: Dieses Mal traf Marius Schäfer (44.).