Fußball-Landesliga West TSC und SGR kämpfen um den ersten Dreier

Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga West hoffen der TSC Zweibrücken und die SG Rieschweiler jeweils auf den ersten Saisonsieg. Der TSC ist dabei am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Desloch bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied gefordert. Zwischen beiden Mannschaften besteht eine Fanfreundschaft. Während sich der TSC an der Bubenhauser Kerbe aufgrund eines späten Gegentreffers in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Auftakt mit einem 1:1 gegen die SF Bundenthal begnügen musste, gewann die SG mit 2:1 beim FC Schmittweiler-Callbach. Und die SG Rieschweiler musste sich daheim dem SV Nanz-Dietschweiler mit 2:3 geschlagen geben. Am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Björn Hüther nun um 15 Uhr beim TuS Hohenecken, der zum Rundenauftakt eine 2:5-Niederlage bei der SG Hüffelsheim kassiert hatte, zu Gast.