Fußball-Landesliga West Auftakt in eine schwere „Marathon“-Saison

Mit genau diesem Ziel startet auch Ligakontrahent TSC Zweibrücken in die Runde. „Wir wollen die Saison auf jeden Fall mit einem Dreier beginnen“, sagt Trainer Özal Acar. Nach zwei erfolgreichen Verbandspokal-Partien gegen Contwig (4:2) und Battweiler (4:1 n.V.) steht für den Vorjahresdritten am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SF Bundenthal am Wattweiler Berg das erste Punktspiel an. „Daheim wollen wir an die gute Serie des Vorjahres anknüpfen“, betont Acar. Von den 15 Heimspielen hatte der TSC in der Vorsaison lediglich eines verloren, zwölf Mal gingen die Zweibrücker als Sieger vom Platz. Belegten in der Heimtabelle Rang eins. Was der TSC-Trainer im Vergleich zu seinem ersten Jahr bei den Zweibrückern im Gegenzug verbessern möchte, ist die Auswärtsbilanz. Nur vier Siege gelangen seinem Team in der vergangenen Saison in der Fremde. „Definitiv wollen wir auswärts mehr punkten.“