Aufstiegs-Relegation zur Fußball-A-Klasse Mit vollen Bussen nach Bruchweiler

Nachdem die erste Mannschaft des TSC Zweibrücken in der Fußball-Landesliga als Dritter das Hochrücken in die Verbandsliga verpasst hatte, könnte nun am Wattweiler Berg doch noch ein Aufstieg gefeiert werden. So hat der TSC II in der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West mit 70 Punkten hinter dem souveränen Titelträger SG Weselberg-Linden (87) Pkt. und vor dem Dritten SV Ixheim (66) die Vize-Meisterschaft errungen. Dieser zweite Platz berechtigt nun zur Aufstiegs-Relegation gegen den Vize-Meister der Ost-Staffel, die SG Bruchweiler. Auch in dieser Liga war die Entscheidung im Kampf um den Titel klar an den SV Trulben (72) gegangen. Auf den weiteren Plätzen landeten Bruchweiler (64) sowie Merzalben (56). Nun werden mindestens zwei Relegationsspiele zwischen dem TSC II und der SG ausgetragen – das erste steigt an diesem Donnerstag um 16.30 Uhr in Bruchweiler. Am Sonntag ist dann ab 15.30 Uhr der TSC Gastgeber. Sollte nach den beiden Partien Punktgleichheit herrschen, kommt es am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr in Großsteinhausen zum dann alles entscheidenden Aufeinandertreffen.