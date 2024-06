Aufstiegs-Relegation zur A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken TSC II vergibt den ersten Aufstiegs-Matchball

Am Sonntag waren es auf am Wattweiler Berg sogar 450 Besucher. Sie sahen in der ersten Halbzeit eine total überlegene Heimmannschaft, die eigentlich bis zum Pausenpfiff längst die Entscheidung im Kampf um den Aufstieg hätte herbeiführen müssen. Was der TSC in diesem Zeitraum an Chancen ausließ, war schier unglaublich. Alles begann mit einem 24-Meter-Schuss von Tim Wachall, als Bruchweilers an diesem Tag überragender Schlussmann Robin Burkhart den Ball zur Ecke klärte (2. Minute). Dann traf allerdings Wachall zum 1:0 für den TSC: In dieser Situation hatte er sich halblinks durchgesetzt und flach ins rechte Eck abgeschlossen (5.). In der Folge ließen die Hausherren mehrere gute Einschussmöglichkeiten aus. Fabian Bayer scheiterte aus halbrechter Position an Burkhart (7.). Dann hielt der Schlussmann bei einem 14-Meter-Schuss von Bayer den Ball fest (16.). Wachall schoss frei stehend den Ball links vorbei (19.). Dann lupfte Jan-Patrick Buchheit das Leder über den Keeper hinweg, traf aber nur das Aluminium (21.). Bayer verfehlte das linke Eck (26.), ehe der durchgebrochene Wachall in Burkhart seinen Meister fand (32.). Es hätte längst mindestens 3:0 für den TSC stehen müssen, als es kam, wie es kommen musste: Bei der ersten nennenswerten Offensivaktion der Gäste flankte Max Luka Zwick von der rechten Seite in die Mitte, wo Florian Müller den Ball aus acht Metern zum überraschenden 1:1 ins linke Eck köpfte (45.).