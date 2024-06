Relegation zur Fußball-A-Klasse Aufstiegs-Endspiel für die TSC-Zweite

Diese „völlig unnötige Niederlage“ hat den TSC Zweibrücken II schon sehr geschmerzt. „Allerdings ist es gut, dass wir nun gleich die nächste Aufstiegschance bekommen – und diese natürlich auch dieses Mal nutzen wollen“, sagt Sebastian Meil. Der Spielertrainer des TSC trifft mit seinem Team an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr in Großsteinhausen im dritten und somit alles entscheidenden Relegationsspiel auf die SG Bruchweiler. Das erste Aufstiegsspiel zur A-Klasse hatte der TSC als Vize-Meister der B-Klasse West Pirmasens Zweibrücken beim Zweiten der B-Klasse Ost am vergangenen Donnerstag mit 2:0 (1:0) gewonnen. Am Sonntag musste sich dann aber die Landesliga-Reserve der SG Bruchweiler am heimischen Wattweiler Berg mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Der TSC betrieb dabei förmlich Chancenwucher und haderte auch mit einer umstrittenen Zeitstrafe vgegen Marcel Julier (61. Minute). In Überzahl konnte dann die SG die beiden vorentscheidenden Treffer zum 1:2 und 1:3 erzielen.