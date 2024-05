Relegationsspiele im SWFV und SFV Letzte Woche der Entscheidung steht an

Während der TSC Zweibrücken den erhofften zweiten Platz in der Landesliga West klar verpasst hat, kämpft aus dieser Klasse der SC Hauenstein, Zweiter hinter Meister TuS Steinbach, in der Relegation um den Sprung in die Verbandsliga Südwest. Dazu muss der SCH am Freitag, 19.30 Uhr, zunächst beim SV Büchelberg (Zweiter Ost) ran, am Dienstag, 4. Juni, 19.30 Uhr kommt es zum Rückspiel in Hauenstein. Bei Punktgleichheit folgt am 7. Juni, 19.30 Uhr, ein Entscheidungsmatch auf neutralem Platz in Billigheim.