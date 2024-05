Relegation zum Aufstieg in die Fußball-A-Klasse TSC II macht ersten Schritt zum Aufstieg

Die Gäste waren über die komplette Spielzeit spielbestimmend, auch wenn gerade in Durchgang eins nur wenige Torchancen daraus resultierten. Der TSC II lief die Hausherren von Beginn an sehr hoch an, weshalb diese zunächst nur selten aus der eigenen Hälfte herauskamen. Einziges Mittel, Offensivaktionen zu generieren, waren Schnittstellenpässe zu Philipp Burkhart, der bei TSC-Abwehrspieler Marcel Julier aber gut aufgehoben war. In der 24. Minute resultierte das 0:1 aus einem Abstimmungsfehler in der Bruchweilerer Hintermannschaft, zudem blieb beim langen Ball auf Fabian Bayer SGB-Schlussmann Robin Burkhart auf der Linie kleben. Bayer zog so in den Strafraum und überwand Burkhart zur TSC-Führung. Der Torwart der Hausherren machte drei Zeigerumdrehungen vor der Pause seinen Fehler wieder gut, indem er einen Foulelfmeter von Bayer parierte. Zuvor holte Nico Hammer Tim Wachall von den Beinen. Trotz der klaren Feldüberlegenheit gingen die Gäste keinesfalls mit einem beruhigenden Polster in die Pause. „Wir hätten auch mit 3:0 oder gar 4:0 in Führung liegen können“, sagt Meil: „Wir haben viel Druck entwickelt und das Spiel bestimmt. Bruchweiler war bis dahin in der Offensive recht harmlos.“