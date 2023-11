Fußball-Landesliga West TSC in Unterzahl zum nächsten Heimsieg

TSC Zweibrücken – SG VfR Kirn-SC Kirn-Sulzbach 2:1 (0:0). Der TSC bleibt in der Fußball-Landesliga West vor heimischem Anhang eine Macht. Die Mannschaft ist am Wattweiler Berg ungeschlagen und holte gegen die Kirner in der achten Heimpartie der Saison bei einem Remis bereits den siebten Sieg. Vor gut 100 Zuschauern fielen in der ersten Halbzeit noch keine Tore. „Die SG war ein Gegner, der von der Qualität her eigentlich in der Tabelle weitaus höher stehen müsste“, sagt TSC-Trainer Özal Acar. Auf SG-Akteur Thiago Reis Viana war Acar bereits als Co-Trainer des Saarlandligisten Borussia Neunkirchen gegen dessen damaligen Verein Idar-Oberstein in der Oberliga-Aufstiegsrunde getroffen. Auch Angreifer Florian Galle sorge stets für Torgefahr. „Aber trotz dieses guten Gegners haben wir die ersten 45 Minuten dominiert. Die Gäste haben bis zur Pause nicht ein einziges Mal auf unser Tor geschossen. Wir haben defensiv überragend gestanden. Es haben allerdings sämtliche Mannschaftsteile hervorragend funktioniert“, freut sich der TSC-Trainer. Ihm habe es imponiert, wie jeder für jeden gekämpft hat.“ Was lediglich gefehlt habe, sei oft der letzte und entscheidende Pass gewesen. So blieb es aus Sicht der Gäste bei einem etwas schmeichelhaften 0:0 zur Pause.