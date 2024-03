Derbyzeit in der Fußall-Landesliga West TSC will im Derby den ersten Sieg des Jahres

Seit dem Abstieg der VB Zweibrücken in der Vorsaison gibt es für die beiden Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken und SG Rieschweiler nur noch ein echtes Derby. Und das zweite der laufenden Runde zwischen den beiden Clubs steht an diesem Sonntag am Wattweiler Berg an. Der auf Platz sieben abgerutschte TSC empfängt dann ab 15 Uhr den abstiegsgefährdeten 13. Rieschweiler. Das Hinspiel war Mitte September nach Treffern von Quincy Henderson sowie Elias Gensheimer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:0 an die Zweibrücker gegangen. „Die Partie an der Rieschweiler Kirmes war von großem Kampf geprägt. Wir haben dort erst spät den Sack zugemacht. Ausschlaggebend für den Sieg war unsere konzentrierte Leistung“, sagt TSC-Trainer Özal Acar. Und eben solch eine Leistung soll auch im Rückspiel der Schlüssel zum Erfolg sein – „mit 90 konzentrierten Minuten, und nicht nur 45, 60 oder 70“, betont der Trainer und ergänzt: „Das betrifft sämtliche Mannschaftsteile. Wenn wir das umgesetzt bekommen, habe ich eigentlich gar keine Sorge, dass wir die drei Punkte bei uns behalten.“