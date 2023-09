Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken Mit „Herz und Leidenschaft“ ins nächste Pokalduell

Langsam aber sicher trennt sich im Fußball-Verbandspokal Südwest die Spreu vom Weizen. Der Landesligist TSC Zweibrücken hat es in die fünfte Runde geschafft und empfängt heute Abend um 19.15 Uhr am Wattweiler Berg den Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim. Die Rheinhessen aus dem Landkreis Alzey-Worms belegen in der Verbandsliga nach sieben Spieltagen mit acht Punkten den elften Platz. Zuletzt zeigte die Formkurve von Gau-Odernheim steil nach oben: In der Vorwoche hatte sich das Team durch einen 3:0-Erfolg beim Ost-Landesligisten SV Gimbsheim für die fünfte Pokalrunde qualifiziert, ehe am Sonntag in der Liga ein 2:1-Erfolg gegen den 14. TuS Rüssingen folgte.