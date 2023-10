Fußball-Landesliga West TSC dreht einen 0:3-Rückstand

SG Eppenbrunn – SG Rieschweiler 1:3 (1:1). Für den Tabellenelften SG Rieschweiler war es im sechsten Auswärtsspiel der laufenden Saison der zweite Sieg. Allerdings musste SGR-Trainer Björn Hüther nach dem Schlusspfiff erst einmal tief durchatmen. Denn seine Mannschaft hatte in den ersten 25 Minuten nur ganz schlecht in die Partie hineingefunden. „Wir hatten gar keinen Zugriff aufs Spiel. Anschließend haben wir es dann besser hinbekommen“, erklärt Hüther. Vor 150 Zuschauern ging seine Mannschaft nach einer halben Stunde in Führung: Dabei drückte Kevin Gundt den Ball am ersten Pfosten über die Linie, nachdem Elias Braun zuvor zielgenau geflankt hatte. An diesem Spielstand sollte sich bis zum Seitenwechsel nichts mehr ändern – wenn auch Gästespieler Mirko Tüllner in einer weiteren guten Aktion im klasse reagierenden SG-Schlussmann Jonas Wolfer seinen Meister fand. „Bereits beim Stand von 0:0 war auch Lars Einfalt an Wolfer gescheitert. Von daher war unsere Pausenführung auch verdient.“