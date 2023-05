Fußball-Landesliga West TSC lässt im Derby keine Zweifel aufkommen

Weniger gut gelaunt war nach der Derby-Niederlage natürlich VB-Spielertrainer David Schwartz. „Es war ein enttäuschendes Spiel von uns. Wir sind schnell im Anschluss an eine Ecke in Rückstand geraten und konnten dann im gesamten Spiel eigentlich nie richtig in die Zweikämpfe hineinfinden“, haderte er unf ergänzte: „Die Niederlage ging auch so in dieser Höhe in Ordnung. Wir hatten uns das sicher anders vorgestellt. Nun streben wir zum Abschluss gegen Idar-Oberstein auf jeden Fall noch einmal einen Sieg an“, warf Schwartz bereits einen Blick auf das Heim-Kellerduell am Samstag um 16 Uhr gegen den SC Idar-Oberstein II voraus. Mit einem Sieg könnten die Zweibrücker zum Abschluss einer schwierigen Saison wenigstens die Rote Laterne noch an den Gegner abgeben.