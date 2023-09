Fußball-Landesliga West Doch noch kein voller Fokus auf Liga-Alltag?

Nach der Pokal-Partie am Mittwoch, nach der Spielertrainer Dennis Hirt vor allem die mangelnde Chancenverwertung beklagt hatte, steht für den TSC in der Landesliga West nun bereits am Samstag die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Ab 15 Uhr sind die Zweibrücker beim Tabellenzwölften SG Meisenheim-Desloch-Lauschied gefordert. Die SG hat zwar mit ihren sieben Punkten sechs Zähler weniger als der TSC auf dem Konto, verfügt jedoch mit 16:16 Treffern als einzige Mannschaft aus dem letzten Tabellendrittel über ein ausgeglichenes Torverhältnis. Hirt kann in Desloch wieder auf Felix Decker zurückgreifen, der im Pokal krankheitsbedingt passen musste. Hinter dem Einsatz von Jan Tüllner steht aufgrund von muskulären Problemen noch ein Fragezeichen. „Zwischen beiden Vereinen besteht so etwas wie eine Fanfreundschaft. Deswegen spielen wir auch samstags“, verweist Hirt darauf, dass die Teams nach dem Schlusspfiff noch einige schöne Stunden in Desloch verbringen wollen. „Natürlich peilen wir einen Sieg an, aber die SG verfügt über eine junge Mannschaft mit guter Offensivqualität. Wir müssen die Grundtugenden an den Tag legen und uns in den Zweikämpfen reinhauen. Dann können wir unseren Kombinationsfußball aufziehen“, sagt Hirt. Und sein Trainerkollege Özal Acar ergänzt: „Wir sind gut vorbereitet und müssen nun am Samstag einfach unsere Chancen besser als zuletzt verwerten.“