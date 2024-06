Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Hergert sagt überraschend doch „Tschüss“ beim SVN

Vor dem letzten Saisonspiel des Tabellendritten, der die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga damit erneut knapp verpasste, hatte Hergert der Mannschaft seine Entscheidung mitgeteilt, dass dies seine vorerst letzte Partie als SVN-Coach sein würde. Im kommenden Jahr wolle er sich mehr auf sein Privatleben fokussieren. „Für uns als Verein war dies zwar kurzfristig eine enttäuschende, jedoch auch eine nachvollziehbare Entscheidung, welche wir selbstverständlich respektieren“, schreiben die Niederauerbacher: „Für uns war Andreas stets mehr als ein Trainer. Er führte den SVN Zweibrücken nach der Insolvenz und dem Neuanfang in der C-Klasse recht schnell zurück in die B-Klasse und kurz darauf in die A-Klasse.“