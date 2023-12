Fußball-Regionalligist FC Homburg Vom Topspiel gleich zum Pokalkracher

Über drei Monate später könnte der FC Homburg mit einem Auswärtserfolg zumindest über Nacht die Tabellenführung der Regionalliga Südwest übernehmen. Damit wäre Stuttgart erneut unter Druck, wenn er am Sonntag zuhause gegen den KSV Hessen Kassel antritt. Danny Schwarz ist es augenblicklich aber egal, ob seine Mannschaft Tabellenführer ist oder sich in der Verfolgerrolle befindet. „Es zählen die Punkte. Für den Spitzenreiter zur Pause gibt es keinen Pokal für die Wintermeisterschaft“, betont der 48-Jährige, der mit Hoffenheim „ein ganz schweres Spiel“ auf sein Team zukommen sieht. „Das haben wir bei der Niederlage im Waldstadion vor einigen Monaten schon gesehen.“ Schwarz gibt sich aber optimistisch: „Inzwischen hat sich bei uns sehr viel getan. Wir stehen stabil in der Defensive, sind immer in der Lage, Tore zu schießen und fahren mit viel Selbstbewusstsein nach Hoffenheim.“ Die Grundtugenden seiner Spieler – Einsatz, Disziplin und Kampfeswille – gelte es auch am Samstag abzurufen.