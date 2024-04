Fußball-B-Ligist SV Ixheim „Interessanter Verein“ reizt Lahm doch nochmal

Obwohl Thorsten Lahm, der in Zweibrücken wohnt, nicht nur auf eine bewegte Spielerlaufbahn, sondern auch schon auf einige Trainerstationen zurückblicken kann, hatte dieser eigentlich nicht vor, noch einmal an der Seitenlinie zu stehen. Ganz aus dem Fußballsport zurückziehen wollte er sich auch nicht, aber „vielmehr dachte ich an eine Begleiterfunktion mit Tipps für den Trainer von außen und Sondertrainingseinheiten für die Spieler“, erklärt Lahm und ergänzt: „Ich wollte eigentlich nicht mehr als Trainer in der Hauptverantwortung stehen. Auch der Scoutingbereich hatte mich interessiert – also mehr das Drumherum“, erklärt der Zweibrücker, der in der Saison 1987/88 für den damaligen Erstligisten FC Homburg in den beiden Spielen daheim gegen den VfL Bochum (1:1) sowie bei Bayer 05 Uerdingen (1:5) auf dem Platz gestanden hatte. In der Spielzeit 1989/90 durfte Lahm dann noch einmal im deutschen Fußball-Oberhaus für die Grün-Weißen ran und half seiner Mannschaft mit, ein 2:2 beim VfB Stuttgart zu sichern. In der 2. Bundesliga brachte es der technisch versierte Mittelfeldspieler für die Homburger auf 17 Einsätze und konnte sich beim 1:1 zuhause gegen den SV Meppen sogar in die Torschützenliste eintragen. Im DFB-Pokal durfte Lahm dreimal für Homburg ran: Dabei gab es einen Sieg beim VfR Aalen (2:1) sowie Niederlagen jeweils daheim gegen den 1. FC Nürnberg (2:4 nach Elfmeterschießen) sowie den Hamburger SV (2:5).