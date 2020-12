Winterpause der SWFV-Fußballer wird verlängert : Schwer abzusehen, wann es wirklich weitergeht

Der Platz des TSC Zweibrücken am Wattweiler Berg liegt verlassen da – und das wird auch noch längere Zeit so bleiben. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Edenkoben/Zweibrücken Der Südwestdeutsche Fußballverband hat den Re-Start in seinen Amateurklassen auf Ende Februar verlegt. Ob dann wirklich wieder um Punkte gekämpft werden kann, ist nach derzeitigem Stand der Corona-Pandemie aber offen.

Die Kicker im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV), die gehofft hatten, dass im Januar endlich wieder der Ball rollt, dürften zwar enttäuscht, aber keinesfalls überrascht sein. Davon, dass das SWFV-Präsidium in seiner Videokonferenz am Freitagabend beschlossen hat, die bereits früher begonnene Winterpause nun auch zu verlängern und den Re-Start für den Spielbetrieb von der Verbands- bis zur C-Klasse der Männer auf Ende Februar zu verschieben.

Die erste Alternative zur Saisonfortsetzung in den Amateurklassen sei damit nun „hinten runtergefallen“, wie Reiner Ehrgott sagt. Sollte der Ball dann Ende Februar tatsächlich wieder rollen können, dann sei er zuversichtlich, dass die Spielzeit – „wenn nichts Schwerwiegendes mehr dazwischen kommt“ – auch wie geplant durchgezogen werden kann. Mit der bereits begonnenen Hauptrunde in den Staffeln sowie der anschließenden Auf- und Abstiegsrunde. Diese müssten bis 30. Juni abgeschlossen sein.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs stehe natürlich aber unter dem Vorbehalt, dass die staatlichen Verfügungen dies zulassen, heißt es in der Mitteilung des SWFV-Präsidiums weiter. „Meiner ganz persönlichen Meinung nach, glaube ich nicht, dass wir tatsächlich am 27./28. Februar spielen werden“, ist Reiner Ehrgott skeptisch. Damit tatsächlich dieses Startdatum ins Auge gefasst werden kann, müsse etwa ab dem 1. Februar wieder in Training und Testspielen gekickt werden können. Spätestens mit der Entscheidung der Politik zum harten Lockdown ab diesem Mittwoch, der mindestens bis 10. Januar andauert, scheint das nur schwer vorstellbar. Vielleicht sei im Februar wieder eine stückchen- oder grüppchenweise Rückkehr auf den Platz machbar. „Aber das ist ja alles nicht das, was wir uns unter Fußball vorstellen“, sagt der Vorsitzende des Kreises Pirmasens-Zweibrücken.

Trotz der nun wieder etwas größeren Planungssicherheit für die SWFV-Fußballer bleiben in diesen ungewissen Zeiten einfach weiterhin einige Fragen offen. „Aber Fußball ist ja, wie man so schön sagt, die schönste Nebensache der Welt. Und das sollte man momentan auch genau so sehen“, kann Reiner Ehrgott auch nicht wirklich nachvollziehen, dass die Proficlubs in dieser Situation weiterspielen dürfen. „Es ist nicht in Ordnung, dass Gastronomen, die sich ebenfalls den ganzen Sommer über an Hygieneregeln gehalten haben, gesagt wird: Ihr müsst jetzt zu machen. Aber im Profifußball geht’s einfach weiter.“ Auch die Argumentation, die Bundesliga brauche die Fernsehgelder, um zu überleben, sei kein hinreichender Grund für die Ausnahmeregelung. „Auch der B- und C-Klassenverein benötigt Eintrittsgelder und Umsätze im Sportheim, um zu überleben. Das betrifft jeden Verein.“ Der Profibereich koche da sein eigenes Süppchen, kritisiert Reiner Ehrgott. Der Kreisvorsitzende hofft für den Amateurbereich im SWFV einfach, dass nach einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch eine Saison mit einer sportlich möglichst fairen Wertung zustande kommen wird.