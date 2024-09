Fußball-Kreispokal Pirmasens/Zweibrücken Stambach bezwingt SVN und wirft somit nächsten A-Ligisten raus

Spannend war der Kreispokalabend für den in der B-Klasse West noch ungeschlagene Tabellendritten SV Ixheim – mit dem besseren Ausgang für den FK Petersberg. Der A-Ligist setzte sich an der Römerstraße nach Verlängerung mit 2:1 durch. Dabei kamen die Ixheimer richtig gut in die Partie. Das Team von Neu-Trainer Thorsten Lahm ging durch den Treffer von Pascal Lang schnell mit 1:0 in Front (5.). Doch kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich durch Florian Weber. Beim Stand von 1:1 ging es in die Verlängerung. Dort sicherte Silas Brödel dem FK Petersberg mit seinem Tor (98.) das Weiterkommen.