Saisonbilanz SV Palatia Contwig Contwig rechnet mit reichlich Gegenwind

Viel Lehrgeld hat der SV Palatia Contwig in der vergangenen Runde gezahlt. „Zwischen der A-Klasse und der Bezirksliga herrscht schon ein gewaltiger Unterschied. Während es zuvor in der A-Klasse eine Handvoll ambitionierte Mannschaften gab, bist du in der Bezirksliga Woche für Woche auf gute Gegner getroffen“, sagt der Sportliche Leiter Christoph Wolf im Rückblick. Der Abstieg seiner Palatia hatte sich bereits recht früh abgezeichnet. Letztlich holte das Team aus 32 Partien bei einem Torverhältnis von 44:103 bei 22 Niederlagen lediglich sechs Siege und vier Unentschieden. Am Saisonende lag die Palatia mit einem Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht SG Mannweiler-Stahlberg-Dielkirchen auf dem vorletzten Rang 16 der Bezirksliga Westpfalz. Der Rückstand ans rettetende Ufer betrug satte 14 Punkte. „Es ist immer schwer, nach den Gründen zu suchen, warum es nicht so gut gelaufen ist. Letztlich denke ich, dass wir im physischen Bereich nicht ausreichend auf die Bezirksliga eingestellt waren. Das Tempo dort ist deutlich höher als in der A-Klasse, wo wir zuvor im Prinzip alles spielerisch gelöst hatten“, meint Wolf. In der Spielzeit 2022/23 hatte sich die Palatia in der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken mit 64 Zählern knapp vor dem einzig ernsthaften Titelkonkurrenten SC Busenberg (63) die Meisterschaft gesichert. Der Tabellendritte SVN Zweibrücken war mit seinen 52 Zählern bereits deutlich abgeschlagen. Es war nach 38 Jahren Pause die Contwiger Rückkehr in die Bezirksliga. Dort hatte der Verein schon einmal von 1979 bis 1985 gespielt.