Fußball-Bezirksliga Westpfalz VBZ nach 0:6-Klatsche in Battweiler weiter ganz tief im Tabellenkeller

Da die Liga nach dieser Runde von 17 auf 16 Mannschaften reduziert werden soll, kann es zwischen drei und sechs Mannschaften geben, die den Gang nach unten antreten müssen. Abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Landesliga in die Bezirksliga Westpfalz sowie von dem möglichen Aufstieg des Bezirksliga-Zweiten in die Landesliga. Sollten also die SF Bundenthal und der VfR Kaiserslautern, die in der Landesliga derzeit Abstiegsplätze belegen, tatsächlich in die Bezirksliga runter müssen und sollte zudem der Zweite der Bezirksliga Westpfalz, derzeit die TSG Wolfstein-Roßbach, in den Aufstiegsspielen am Zweiten der Nahe-Staffel scheitern, käme es zu sechs Absteigern. Kommt hingegen gar kein Team aus Landesliga runter – in der allerdings auch die SG Eppenbrunn und die SG Rieschweiler noch nicht durch sind – und gleichzeitig schafft der Bezirksliga-West-Vizemeister den Sprung nach oben, wären es nur drei Absteiger in die A-Klasse.