Fußball-Stadtmeisterschaft Zweibrücken Wenn die Losfee zwei Mal zieht

Dies alles allerdings unter der Prämisse, dass die TSG Mittelbach nicht teilnehmen wird. Variante B sieht nämlich drei Gruppen mit je drei Teams vor. In Gruppe A stehen – oder besser gesagt stünden – der TSC Zweibrücken II, der SV Ixheim und der SVN Zweibrücken I. In Gruppe B spielen der TSC I, Rimschweiler/VBZ II und der SVN II. Und in Gruppe C die VB Zweibrücken, der TuS Wattweiler – und die TSG Mittelbach. Die jeweiligen Gruppenersten und der beste Gruppenzweite bestreiten die Halbfinals. Die Stadtmeisterschaften der AH sollen in den Samstag integriert werden. Und am Sonntag soll die Jugend ran.